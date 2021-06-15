Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldıAzerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı

Azerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki şenliklere katıldı.

Şuşa gezisi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşi Mehriban Aliyeva eşlik etti. İki lider, birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki şenlikler kapsamında Karabağ atlarının gösterisini izledi.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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