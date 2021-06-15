Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldıAzerbaycan, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa'nın tarihi yerlerini gezdi, Cıdır Ovası'ndaki...