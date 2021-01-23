Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz.