Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."
23.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:02
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik