Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."

23.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:02
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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