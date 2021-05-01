Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı

Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KONYA'da 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

KONYA'da 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olaydan sonra 2 yaşındaki kızı Gülay'ı yanına alarak kaçan zanlı Menek'in yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, saat 00.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi. Ramazan Menek, çıkan tartışmanın ardından eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Banyoya kaçan eşinin peşinden giden Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba menek'in boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıdığı belirlenen Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. eve giren polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde boğazı kesilen talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme yapan polis, Tube Menek'in banyoda öldürüldükten sonra yatak odasına taşındığını saptadı.

Bu arada olayı duyarak eve eve gelen Tuba Menek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olaydan sonra küçük kızı Gülay'ı da yanına alıp kaçan Ramazan Menek'in yakalanması için geniş çaplı çalışme başlattı.

 


Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 03:15:11. #1.15#

title