Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)

Ali Kerem BENGİ / ÇEKMEKÖY'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak, yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı.

Ali Kerem BENGİ/ ÇEKMEKÖY'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak, yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ