Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)

08.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:18
Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)

Ali Kerem BENGİ / ÇEKMEKÖY'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak, yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı.

Ali Kerem BENGİ/ ÇEKMEKÖY'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak, yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)
Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)
Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Ömer Bayram Samet Aybaba Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:18:07. #1.15#
title