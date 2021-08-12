Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
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Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın

Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine, çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara helikopter ile de havadan destek verildi. Yangın, yaklaşık 1,5 saatte yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Alanda arazözler ile soğutma işlemleri sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Mustafakemalpaşa
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın
Son dakika gündem: Bursa'da ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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