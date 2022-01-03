Son dakika haberi... Vakaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı - Haberler
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Son dakika haberi... Vakaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı

Son dakika haberi... Vakaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Burdur'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı.

ISPARTA (İHA) - Burdur'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası kolundan yaralanan ambulans sürücüsüne arkadaşları müdahalede bulundu.

Kaza, Burdur - Isparta karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Arzu Telli, idaresindeki 15 AAT 703 plakalı ambulans ile vakaya giderken, Murat Albayrak yönetimindeki 32 NC 247 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu kolundan yaralanan ambulans sürücüsü Telli'ye ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir başka sağlık ekibi tarafından Telli, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari araçta bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı. - BURDUR

Son dakika haberi... Vakaya giden ambulansla hafif ticari araç çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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