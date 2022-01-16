Son dakika gündem: Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı - Haberler
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Son dakika gündem: Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

Son dakika gündem: Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'te arazide donmak üzere olan yaralı tilki, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te arazide donmak üzere olan yaralı tilki, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kavakdibi köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı tilkiyi fark etti.

Tilkiyi bulunduğu yerden alarak ısınmasını sağlayan ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Son dakika gündem: Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

Son dakika gündem: Bitlis'te jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'te arazide donmak üzere olan yaralı tilki, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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