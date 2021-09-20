Son dakika gündem: Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi - Haberler
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Son dakika gündem: Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Görev yaptığı Elazığ'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar, memleketi Amasya'da düzenlenen törenle defnedildi.

Görev yaptığı Elazığ'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Tuncay Çağlar, memleketi Amasya'da düzenlenen törenle defnedildi.

Elazığ'daki evinde rahatsızlanan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan uzman çavuş Çağlar'ın (44) beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Çağlar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketi Suluova'ya getirildi.

Yeni Mahalle Hacı Mustafa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çağlar, Suluova İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Çağlar'ın kardeşleri Kadir, Turgay ve Cüneyt Çağlar ile yakınları, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve vatandaşlar katıldı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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