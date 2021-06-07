Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu
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Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu

Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yandın söndürme çalışmalarından detaylar Yanan gecekondu mahallesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yandın söndürme çalışmalarından detaylar

Yanan gecekondu mahallesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Şehrin Mohakhali bölgesinde çıkan şiddetli yangında 100'den fazla gecekondu kül oldu. Yetkililer, yangının Sattola gecekondu mahallesinde sabah 03: 57 sularında çıktığını ve kısa sürede tüm gecekondu bölgesini sardığını söyledi.

Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu
Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu
Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu
Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman

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