Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu

Edinilen son dakika haberine göre Yandın söndürme çalışmalarından detaylar Yanan gecekondu mahallesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yandın söndürme çalışmalarından detaylar

Yanan gecekondu mahallesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Şehrin Mohakhali bölgesinde çıkan şiddetli yangında 100'den fazla gecekondu kül oldu. Yetkililer, yangının Sattola gecekondu mahallesinde sabah 03: 57 sularında çıktığını ve kısa sürede tüm gecekondu bölgesini sardığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Md. Kamruzzaman