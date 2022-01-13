Son dakika haber... Balat'ta sinemacıya silahlı saldırı davasında sanığa tahliye

BALAT'ta 23 Eylül 2021 tarihinde Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırıda bulunarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Recep Çetin'in yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Recep Çetin'in tahliyesine karar verdi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Çetin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada şikayetçi Enes Kaya ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanık Recep Çetin'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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