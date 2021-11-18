Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Bakırköy'de akşam saatlerinde ilerleyen bir araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaca çarptı. Şiddetli çarpmaya dayanamayan ağaç, ortadan ikiye bölündü. Kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Geçen salı saat 23.00 sıralarında, İncirli Caddesi'nde iddiaya göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobile, önce başka bir istikametten gelen otomobil çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir işyerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERALARDA

Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyreden otomobile başka istikametten gelen aracın çarptığı görülüyor. Otomobil daha sonra kaldırımdaki direk ve ağaca çarparak duruyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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