"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
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"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü

Avustralya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, ülkede virüsten ölen en genç insan oldu.

14.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:30

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin, ülkede virüsten ölen en genç kişi olduğu açıklandı. Bu ölümle birlikte "ben gencim, bana bir şey olmaz" diyenlerin tezi çürümüş oldu.

ÜLKEDE KORONADAN ÖLEN EN GENÇ İNSAN

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişi arasında 20 yaşında erkek hastanın da bulunduğunu açıkladı. Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı en genç ölümün yaşanması üzerine, hayatını kaybeden gencin başka bir sağlık sorununun olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Andrews, "Bunu belirleyecek tek kişi adli tıp yetkilisidir." ifadelerini kullandı. Eyalette hayatını kaybeden diğer 13 hastanın, 80 ila 90 yaş aralığında ve 7'si kadın 6'sı erkekten oluştuğunu bildiren Andrews, can kaybının 289'a yükseldiği Victoria'da 372 kişinin daha virüse yakalandığını söyledi.

CAN KAYBI 375'E YÜKSELDİ

Victoria eyaletinde 14 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 375'e yükseldi. Öte yandan Victoria'da 372, Yeni Güney Galler'de (NSW) 9, Queensland'da 2 ve Batı Avustralya'da 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 22 bin 742'ye, iyileşenlerin sayısı da 12 bin 996'ya ulaştı. Halen 8 bin 570 civarında aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

VAKA SAYILARI ARTIŞA GEÇTİ

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, son 24 saatte 15 bin 703 kişiye yapılan testlerde 13 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 48'e yükseldiğini ve aktif vakaların tamamının otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını söyledi. Aldığı sıkı tedbirlerle virüsü kontrol altına almayı başaran ve 102 gün boyunca toplum içinde Kovid-19'a rastlanmayan Yeni Zelanda'da, geçtiğimiz çarşamba günü 4 kişide virüs tespit edilmişti. Virüsün görülmeye başladığından bu yana yaklaşık 524 bin 400 kişiye yapılan testlerde Kovid-19'a yakalandığı belirlenen 1602 kişiden 1531'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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