Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti
Son dakika haberleri... Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu 80 yaşında vefat etti.
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu 80 yaşında vefat etti.
Bir süredir Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bahri Şatıroğlu için Mersin Yenişehir Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından cenazesi Şarkışla ilçesine gönderilecek.
Şatıroğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine yarın Sivas'ın Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş