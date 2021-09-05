Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti

Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu 80 yaşında vefat etti.

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Bahri Şatıroğlu 80 yaşında vefat etti.

Bir süredir Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bahri Şatıroğlu için Mersin Yenişehir Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından cenazesi Şarkışla ilçesine gönderilecek.

Şatıroğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine yarın Sivas'ın Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel'in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti
Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mansur Yavaş Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Haluk Levent Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Muslera Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 12:13:02. #1.14#

title