Son dakika gündem: Amasya'da diyaliz hastası paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi
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Son dakika gündem: Amasya'da diyaliz hastası paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi

16.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:41
Son dakika gündem: Amasya'da diyaliz hastası paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi

Gelen son dakika haberine göre Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Omarca köyünde, 77 yaşındaki diyaliz hastası Türkan Topçu'nun rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden sağlık ekipleri, paletli araçla diyaliz hastasını alarak, kara yolunda bekleyen 112 acil ekiplerine teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Topçu, tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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