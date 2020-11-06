Seçim ABD'yi fena karıştırdı! Savunma Bakanı Esper istifa edecek iddiası
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Seçim ABD'yi fena karıştırdı! Savunma Bakanı Esper istifa edecek iddiası

06.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:57

ABD 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Savunma Bakanı Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Amerikan MSNBC televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Bakan Esper'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.

"ESPER YENİ BAŞKANI BEKLEMEDEN İSTİFASINI HAZIRLADI"

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

Seçim ABD'yi fena karıştırdı! Savunma Bakanı Esper istifa edecek iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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