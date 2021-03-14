ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı
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ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı

14.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:41

ABD New York'ta kentin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayımlandı. Akşamüstü gösterilen ilanda "Pensilvanya'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" ifadelerine yer verildi.

New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı.

"MASUM İNSANLARI KATLETTİ"

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvanya'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Yerel saatle 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı

TÜRK AMERİKAN TOPLUMU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyelerinin, söz konusu ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak, protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı

KAMYONET DOLAŞMIŞTI

Daha sonra 6 Mart'ta Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı. Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen, Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun" ifadesinin yer aldığı görülmüştü.

ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı
ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (7)
KGB: aşırı İslamcı deseydiniz bir şeyler olurdu bence. IŞİD militanı falan gibi bir algi oluştursaydiniz. zaten isid den daha tehlikeli bu adam. isid meclis mi bombaladi.
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LAZVEGAZ: he çokta umurlarındaydı
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YILMAZ VURAL: komutanıma bir soru sordum, komutanım bir üssün askere fiilen taaruz cezası varmıdır, 50ye yakın şınav yerde sürünme üstüne bir ense tokatı, sonra bana dediki git beni şikayet et , kimi kime şikayet ediceksin dedi. buda öyle kimi kime şikayet ediyorsun
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