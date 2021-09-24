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Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.

Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi.

Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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