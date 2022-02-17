Son dakika gündem: 150 yataklı yeni Kahramankazan Devlet Hastanesi 21 Şubat'ta açılacak

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da yapımı tamamlanan 150 yataklı devlet hastanesinin 21 Şubat Pazartesi gününden yeni binasında hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

Yaklaşık 53 bin metrekarede kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olarak projelendirildi.

Polikliniklerden fizik tedavi hizmetlerine kadar sağlık hizmeti sunulacak hastanede poliklinik sayısı 61 olacak. Diyaliz, kemoterapi, fizik tedavi hizmetleri verilecek hastanede 4 acil poliklinik, 5 diş polikliniği bulunuyor. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak hastanede 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathane hizmet verecek.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılış öncesinde hastanede incelemelerde bulundu, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Oğuz, Kahramankazan'daki mevcut 75 yatak kapasiteli devlet hastanesinin 58 bin nüfusa sahip ilçede ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını anlatarak, "Yeni hastanemizle ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete kavuşacak. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil, çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir merkez olacak. Böylesine bir eserin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.