Son dakika gündem: 1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)
Son dakika haber... TUTUKLANDIKırıkkale'de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN