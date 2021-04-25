Son dakika gündem: 1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)
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Son dakika gündem: 1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)

Son dakika gündem: 1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TUTUKLANDIKırıkkale'de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın
Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın
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