Son dakika güncel: Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AK Parti'ye geçti
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Son dakika güncel: Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AK Parti'ye geçti

Son dakika habere göre Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Saadet Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Son dakika güncel: Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AK Parti'ye geçti
01.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:39

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Saadet Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 30 Mart 2019 mahalli seçimlerinde Saadet Partisi'nden Tavşanlı Belediye Başkanı seçilen Mücahit Kaçar AK Partiye geçti. AK Parti Yalova İl Başkanlığında Kaçar için katılım töreni düzenlendi. Törende Kaçar'a parti rozetini AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş takdim etti. Törende İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin de hazır bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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