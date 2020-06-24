İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde görüldü Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'taki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'ı Şarkışla ilçesinde görüldü. Vaka sayısındaki hızlı artış ve kulaktan kulağa yayılan asılsız iddialar ilçe halkında büyük paniğe neden oldu.

Kovid-19 saygın sürecinin başarılı yürütüldüğü iller arasında yer alan Sivas'ta son günlerde artan vakalar tedirginliğe neden oldu. İl genelinde vaka sayısı 50'yi geçerken vakaların yüzde 70'i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti.

İLÇE HALKI ENDİŞELİ

Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

BİR BANKA VE MARKET KAPATILDI

Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.

Kaynak: İHA