Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
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Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından kaydı bulunan ve 10 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, kendisini yakalamaya çalışan polis memurunun ayağını kırıp, kaçmaya çalışırken, tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı.

Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
07.08.2020 22:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:01

Denizli'de aranması olan şahıs kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polis memuru, ayağını kıran saldırganı etkisiz hale getirmek için şahsı bacağından vurdu. Yaralı olarak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Zeytinköy Mahallesi'nde, 5 hırsızlık ve 2 kasten yaralama suçlarından toplam 7 kaydı bulunan, 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Bilal A.'nın bir apart dairesinde kaldığını belirleyen polis ekipleri yakalamak için adrese gitti. Apartın önünde polisleri gören Bilal A. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

SUÇ MAKİNESİ 500 METRE KAÇABİLDİ

Yaklaşık 500 metre kaçan Bilal A. kendisini yakalayan polis memuru Kazım Ö.'nün sol bacağını tekme atarak kırdı. Yere düşen polis memuru kaçmaya çalışan Bilal A.'yı tabancayla sağ ayak bileğinden vurdu. Yaralanan Bilal A. tekrar kaçmaya çalışırken diğer polisler tarafından yakalandı. Bilal A.'nın üzerinde yapılan aramada ise bıçak bulundu. Şüpheli Bilal A. ile ayağı kırılan polis memuru Kazım Ö. sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
BU TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMAYIN.: Geçmiş olsun sevgili kahraman polisim. Direk kafasına sıkın. Size birşey olmasın. Vatanın güvenliği için bu hainlere hiç acımadan sıkın. Yok edin. Allah sizi korusun yiğitlerim.
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BU TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMAYIN.: Direk kafasına sıkın. Gebertin gitsin hırsızı, torbacı, esrarcı teröristleri. Bunlar şehir teröristi. Sevgili polislerimiz, askerlerimiz bu hainlere sıkın gitsin.
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