İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul Maltepe'de boşandığı kocasının sokak ortasında kurşun yağdırdığı kadın ağır yaralandı. Ağır yaralı kadını o esnada tesadüfen oradan geçen hasta nakil ambulansı hastaneye kaldırıldı.
01.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:35
Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı
Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı.
YERE YATIRDIĞI ESKİ KARISINA 4 KURŞUN İSABET ETTİ
Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.
TESADÜFEN YOLDAN GEÇEN AMBULANS HASTANEYE KALDIRDI
Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA