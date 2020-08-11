Son dakika güncel: ADANA Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü
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Son dakika güncel: ADANA Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Son dakika habere göre Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdüHATAY Vali Yardımcısı Tolga Polat, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü.

11.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:41

Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

HATAY Vali Yardımcısı Tolga Polat, tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Tolga Polat'ın olayın ardından kaçtığı ileri sürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi Polat belinden çıkardığı tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı. Tolga Polat'ın olayın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-

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Son dakika güncel: ADANA Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü

Kaynak: DHA

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