Görme engelli gencin "anons" hayali gerçek oldu

KARAMAN (AA) - Karaman'da, doğuştan görme engelli 31 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın polis telsiziyle anons yapma hayali yerine getirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Oğuzhan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Oğuzhan, Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Yılmaz daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni ile müdürlüğe bağlı Haber Merkezi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, burada telsizden anons ederek, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben görme engelli kardeşiniz Mustafa Yılmaz. Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere bütün emniyet camiasını gururla selamlıyorum. Engelliler günü adına hepinize saygılarımı sunarım. Görevlerinizde başarılı olmanızı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Emniyet Müdürlüğünü ve Haber Merkezini rüyalarında gördüğünü söyledi.

Telsizlere karşı ayrı bir ilgisinin olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir hayalim vardı buraya karşı. Haber merkezine ve telsizlere karşı ayrı bir ilgim vardı. Bugün gerçek manada benim için özel bir gün. Evime vardığım zaman oğlum ile bunu paylaşacağım. Bana bugün bunu yaşatan başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ederim."