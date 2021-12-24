Son dakika... Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
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Son dakika... Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika... Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün gizli buzlanmanın neden olduğu trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İSTANBUL (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün gizli buzlanmanın neden olduğu trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Araklı ilçesi Hürriyet mahallesine gelen Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı araç, buzlu yoldan kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Yakup Karaoğlu yaralanırken, araçta bulunan Eyüp Büyükdurmuş ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı olan eşi Yeter Büyükdurmuş hayatını kaybetti. Karaoğlu, kaza sonrasında Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Son dakika... Gizli buzlanmanın neden olduğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

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