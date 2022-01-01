Son dakika... Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu

Son dakika... Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kızın sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.

Olay, dün sabah erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durum, hastane polisine ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın isminin İrem Köşeibiş olduğu ve sabah erken saatlerde ambulans ile uyuşturucu ile anılan Yeşildere Mahallesinden geldiği, tedavisi yapıldıktan sonra acil servisten ayrıldığı belirtildi.

Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kızın sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti. - ANTALYA

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi

 Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

Karantinada olması gereken evli çift, yılbaşı için dışarı çıkarken polise yakalandı

 Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title