Son dakika: Gemlik'te traktör kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler: Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Aytepe tesisleri altında meydana gelen kazada, traktör sürücüsü Osman Gürsoy yaralandı. Yaralı Gürsoy kaza yerinden Umurbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Duran tarafından ambulansın gelebileceği noktaya araçla taşındı. Yaralı Gürsoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı