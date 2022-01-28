Son Dakika | Gece -10 dereceye varan soğuk hava Mogan Gölü'nü dondurdu

ANKARA (İHA) - Ankara'nın meşhur Mogan Gölü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında-10 dereceye kadar düşmesinin ardından buz tuttu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında -10 dereceye kadar düşmesinin ardından buz tuttu. Mogan Gölü'nün meşhur karabatakları ise gölde donmayan küçük bir alanda bir araya geldi. Vatandaşlar, soğuk havada besin ihtiyaçlarını giderememesinden kaygılandığı için karabataklara ekmek attı. Bir aile ise buz tutan gölde yürüyerek, özçekim yaptı. Buz tutan Mogan Gölü havadan görüntülendi.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel