Son dakika Gebze deprem! 23 Eylül deprem Son dakika depremleri Darıca! Yalova'da deprem mi oldu?

Yalova'da deprem mi oldu? sorusunun yanı sıra Son dakika Gebze deprem! Son dakika depremleri Darıca! başlıkları da gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde meydana gelen depremler ile ilgili son dakika haberler i araştırılıyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son dakika verilerine göre 3.0 olarak açıklandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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