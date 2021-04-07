Son dakika: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 218 kişiye para cezası

Son dakika haberler... Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 218 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 218 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 141, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 77 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 653 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal