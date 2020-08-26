Son dakika... Gaziantep'te koca vahşeti: 22 yaşındaki genç kadın kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te koca vahşeti: 22 yaşındaki genç kadın kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te koca vahşeti: 22 yaşındaki genç kadın kocası tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. ile kocası Hasan A., bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu öfkesine hakim olamayan Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra kaçan katil zanlısı koca Hasan A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı. Kocası tarafından öldürülen talihsiz kadın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA