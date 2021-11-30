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Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven babanın caniliği, annenin gizli kamera ile aldığı görüntüler sonrasında ortaya çıkmıştı. Görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından feci şekilde dövüldü. Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde ağlayan bebeğe defalarca vuran babanın, odaya annenin girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor.

TUTUKLANDI

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, gözaltına alınan Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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