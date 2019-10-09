Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PKK'ya desteğini açıkladı

09.10.2019 14:28

Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz gün Fransa'da YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözde sözcüsü Jihane Ahmed ile görüştüğünü duyurdu.

Macron'un görüşmede Türkiye'nin Suriye operasyonundan duyduğu endişeyi yeniden dile getirdiği açıklandı.

PKK'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Macron, terör örgütünün sözde sözcüsü ile yaptığı görüşmede, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.

FRANSA, "DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, daha önce Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen operasyonla ilgili bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda tek taraflı askeri operasyon düzenleyeceği haberinden derin endişe duyuyoruz. Türkiye'yi, parçası olduğu "IŞİD'e Karşı Küresel Koalisyonun" çıkarlarına aykırı bir girişimden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.