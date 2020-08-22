Son Dakika: Fidanların bulunduğu yetiştirme sahasında orman yangını
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Son Dakika: Fidanların bulunduğu yetiştirme sahasında orman yangını

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yetiştirme sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

22.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:09

Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yetiştirme sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Madra Dağı eteklerindeki kırsal Kobaklar Mahallesi Hüseyinbeşeler mevkisinde bulunan genç ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede sert esen poyraz nedeniyle hızla yayıldı.

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden bir helikopter, 9 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, yakındaki çam ormanına sıçramadan vadi içinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre yangın, çam fidanlarının bulunduğu 3 dönüm alanda zarara yol açtı.

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Son Dakika: Fidanların bulunduğu yetiştirme sahasında orman yangını

Kaynak: AA

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