Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. İş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Hazim Sesli

"HAYIR İŞLERİNE BAKIYORDUM"

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli mahkemedeki savunmasında, aile şirketinin tüm "hayır" işlerine kendisinin baktığını söyledi.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğu iddia eden Sesli, "Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Hayır işleri yaptığımız doğru, öğrencileri okuttuk ama bunların hepsini dini inançlarımızdan dolayı yaptık. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin Allah belasını versin, hepsini lanetliyorum." dedi.

Sanık Sesli, yurt dışındaki okullara gönderdiği paranın da çocuklarının okul masrafları olduğunu savundu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli'yi 15 yıl hapisle cezalandırdı.