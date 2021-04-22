Son dakika haberleri! Fabrikada pres makinesine sıkışan işçisi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Fabrikada pres makinesine sıkışan işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Fabrikada pres makinesine sıkışan işçisi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesinde Sarımeşe Mahallesi Akkuşla Sokak'ta otomobil yedek parçası üretimi yapan Howon Otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada 8 yıldır kalıp ustası olarak çalışan Adem Bozkurt (39), kontrol ettiği pres makinesine sıkıştı. Bozkurt'un sıkıştığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçi Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bozkurt'un cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Bozkurt'un cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

(Harun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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