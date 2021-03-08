Son dakika haberi: Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür sesimizi duymuyor (2)

Gelen son dakika haberlerine göre AİLE SAYISI 213 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 553'üncü günde de sürerken, aile sayısı, 2011'te 23 yaşında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi...

AİLE SAYISI 213 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 553'üncü günde de sürerken, aile sayısı, 2011'te 23 yaşında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Vahdettin için gelen Hamza Kaya ile 213 oldu.

Vahdettin Kaya, kardeşinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Kardeşim 10 yıldır kayıp. Ne bir telefon ne bir haber alabildik. Kardeşim öldü mü, yaşıyor mu; bilmiyoruz. Bize hiçbir yerden haber gelmedi. HDP'nin işbirlikçileri dağa çıkarmışlar, götürmüşler. Ben kardeşim için buraya geldim. HDP'den kardeşimi istiyorum. Eve gelsin, geri dönsün, devlete sığınsın. Hepimiz çok özledik" dedi.

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Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı