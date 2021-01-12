Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi
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Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi

12.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:35

Son dakika haberler... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pencereden sarkarak görenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yabancı uyruklu küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından indirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pencereden sarkarak görenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yabancı uyruklu küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından indirildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Molla Raşit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında pencereden sarkan küçük çocuğu görerek düşmesinden korkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, camdan sarkan çocuğa eve girmesini söyledi. Çevredeki vatandaşlardan çocuğun Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediğini öğrenen ekipler, eve girerek küçük çocuğu sarktığı pencereden indirdi.

EKİPLERİNİ GÖREN BABA KORKULA ÇOCUKLARINA SARILDI

Ekipler evde, pencereden sarkan çocuk ve kardeşinin yalnız olduğunu görünce, ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Aynı sokakta yaşayan bir Suriye vatandaşı bir kadınla konuşan ekipler, çocuklarının babasının işlerini halletmek için çocukları evde yalnız bıraktığını öğrendi. Ekiplerin araştırmaları sırasında olay yerine gelen çocukların ismi öğrenilemeyen babası, bozulan cep telefonunu tamirciye götürdüğünü söyleyerek çocuklarına sarıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇOCUKLARIN ELLERİ VE YÜZLERİNİ TEMİZLEDİ

Sağlık ekipleri, daha sonra küçük çocukları ambulansa bindirerek ellerini ve yüzlerini temizledi. Küçük çocuklar daha sonra babasına teslim edildi. Polis ekipleri ismi öğrenilemeyen babayı, çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyardı.

(Murat Kanber/İHA)

Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri... Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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