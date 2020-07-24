Son Dakika: Eskişehir'de deprem
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Son Dakika: Eskişehir'de deprem

Son dakika haberleri: Eskişehirliler merkez üssü Tepebaşı olan 4.1 şiddetinde meydana gelen depremle uyandı.

Son Dakika: Eskişehir'de deprem
24.07.2020 06:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:01

Eskişehirliler merkez üssü Tepebaşı olan 4.1 şiddetinde meydana gelen depremle uyandı.

Alınan bilgiye göre, Saat 05.19'da merkez üssü Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem şehir merkezinde hissedildi. Vatandaşları uyurken yakalayan deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, depremde mal ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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