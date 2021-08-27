Son dakika! Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika! Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika! Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Son dakika haber... Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Afyonkarahisar Milletvekili Baki Durmaz için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Durmaz'ın ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eski ve yeni milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Meclis çalışanları katıldı.

Durmaz'ın cenazesi, Emirdağ'ın Dağılgan Köyü Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Dağılgan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Emirdağ'da 1936'da doğan Durmaz, 18 ve 19. dönemlerde Afyonkarahisar Milletvekilli olarak TBMM'de görev aldı.

Durmaz, evi ve üç çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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