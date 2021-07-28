EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
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EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, arayınca cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Özen (56) tarafından bıçaklanarak, öldürülen 3 çocuk annesi Selma Özen (41) toprağa verildi.

MALATYA'da, arayınca cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Özen (56) tarafından bıçaklanarak, öldürülen 3 çocuk annesi Selma Özen (41) toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özen, eşi Selma Özen'i telefonla aradı ancak cevap alamadı. Buna öfkelenen Mehmet Özen, eve gidip, eşiyle tartıştı. Tartışma sırasında eşini bıçaklayan Özen'in kaçarken sesleri duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Selma Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Özen ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Selma Özen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 çocuk annesi, bugün Konak Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Konak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan Mehmet Özen'in jandarmadaki sorgusu ise devam ediyor.

EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ
EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ 3 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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