Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Ankara'da, eşi ve çocukları evden ayrılan bir vatandaş, alkolün etkisiyle evi ateşe verdi. Yangında hafif şekilde yaralanan alkollü adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eşi ve çocukları evden ayrılan Dursun T., alkolün etkisiyle oturduğu evi ateşe verdi. Alevlerin arasından kurtarılan Dursun T., hastanede tedaviye alındı. ALKOL ALDIĞI SIRADA EVİ YAKTI Yükseltepe Mahallesi 243'üncü sokakta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Dursun T.'nin dairesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Dursun T.'nin de alevlerin arasında olduğunu öğrenen itfaiye erleri, kurtarma çalışması başlattı. Alevlerin arasından kurtarılan Dursun T.'nin, içeride alkol aldığı sırada evi kendisinin yaktığı anlaşıldı. EŞİ VE KIZLARI EVİ TERK ETTİ Hafif şekilde yaralanan Dursun T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ailesi ile problemler yaşadığı öne sürülen Dursun T.'nin, iki gün önce eşi ve iki kızının evi terk ettiği belirtildi. Kaynak: DHA