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Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi Bursa'nın Karacabey ilçesinde cinnet getiren eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Gözde Korku son yolculuğuna uğurlandı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde cinnet getiren eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Gözde Korku son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözde Korku'nun cenazesi, Emirsultan Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Gözde Korku, cenaze namazı kılındıktan sonra dualarla toprağa verildi.

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin - Son Dakika Haberleri

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