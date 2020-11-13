Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
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Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü

13.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:30

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

Alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendiği ortaya çıktı.

KONSER VE PARTİ DE VAR

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor. Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor. Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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