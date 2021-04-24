Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
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Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Esenlerde sıcak saatler.

Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı

Şüpheliyi linç edilmekten polisin son anda kurtardığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurtta sokakta oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, mahalleli tarafından yakalandı. Olayı duyan vatandaşların linç etmek istediği şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu arabaya bindirilerek götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki kız çocuğunu yoldan geçen bir adam yanına çağırdı. Kız çocuğunun elinden tutan şüpheli, mahalleden ayrılmaya çalıştığı sırada durumu fark eden vatandaşlar tepki göstererek adamın üzerine yürüdü. Kız çocuğunun ailesinin de olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Polis havaya ateş açtı

Olayın büyümesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirmek istedi. Ancak şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar ekip arabası içinde saldırmaya çalıştı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları dağıttı. Araca bindirilen şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Aile karakola giderek davacı olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı
Son dakika: Esenlerde sıcak saatler...Mahalleli çocuk kaçırma iddiasıyla linç etmek istedi, polis havaya ateş açarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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