Son Dakika: Ermenistan'dan ateşlenen füze Rus helikopterini düşürdü: 2 mürettebat hayatını kaybetti

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan ateşlenen bir füze sonucu Mİ-24 Rus helikopterinin düştüğünü ve iki mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'ya ait bir helikopterin, Ermenistan'dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Mİ-24 HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Rus yapımı Mi-24, dünyada kullanılmaya başlanan ilk saldırı helikopterindendir. Gövdesi çok sağlam bir zırhla kaplanmıştır. 12,7 mm'lik uçaksavar mermisine dayanabilir. Kokpiti, pilotları NBC (Nükleer, biyolojik, kimyasal) saldırılara karşı koruyabilir. 12,7 mm'lik bir topa sahiptir, güdümlü anti tank füzesi ve 57 mm'lik roket atabilir. Gövde içinde tam donanımlı 8 asker, 4 sedye 2400 kilograma kadar yük ya da mühimmat taşıyabilir ki bu onun en önemli özelliklerinden biridir.