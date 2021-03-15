Son dakika: Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz.
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Son dakika: Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz.

15.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Son dakika: Erdoğan:

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz.

Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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