Son dakika: Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz.
15.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz.
Erdoğan: "Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen