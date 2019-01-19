Erdoğan'la Görüşen ABD'li Senatör'den YPG Açıklaması: PKK'nın Politik Koludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, YPG ve PKK ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.YPG'nin PKK'nın politik kolu olduğunu söyleyen Graham, "Kanıtlar açık ve net." diye konuştu.

ABD'li senatör Lindsey Graham Ankara'daki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Graham'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"KANITLAR AÇIK VE NET"

"YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı, Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var."

Lindsey Graham

'GÜVENLİ BÖLGE, TÜRKİYE İÇİN'

"ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak."

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

"Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhattap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır."

'TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİ EŞSİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında eşsiz ve özel bir ilişki olduğunu söyleyen Senatör, "Trump bunu takdir ettiğini defalarca bana söyledi." dedi.

Trump ve Erdoğan

ERDOĞAN'LA FAZIL SAY'IN KONSERİNE GİTTİ

Türkiye ile ABD arasında Suriye'de oluşturulacak tampon bölge konusunda arabuluculuk görevi üstlenen ABD'li senatör Lindsey Graham dün gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri Fazıl Say konseriyle noktaladı. Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Say'ın "Truva Sonatı" prömiyerine katıldı.