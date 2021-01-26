Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı

26.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:09

Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor. Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

"MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN"

Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti. RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.

Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
ALLAH RAHMET EYLESİN: Nasıl yaşarsan oyle olursun allah hepimize böyle ölmeyi nasip etsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SUNGUR: Allah rahmet eylesin başınızı sağ olsun
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
BEYİN FAKIRI: Yaa nasip
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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